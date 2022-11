Le secondeur du Rouge et Or de l’Université Laval Ian Leroux a sauté sur le gazon du Western Alumni Stadium pour le début de l'entraînement, vendredi après-midi, tendant le bras pour faire un signe de premier essai et soufflant même quelques bisous en l’air.

Le Rouge et Or se sent détendu, confiant et comme à la maison, après avoir empêché les Mustangs de l’Université Western de défendre leur titre de la Coupe Vanier.



La prochaine étape est un retour sur le même terrain, samedi, pour une confrontation avec les Huskies de l’Université de la Saskatchewan pour le championnat canadien de football universitaire.

«Nous sommes toujours confiants et nous pensons toujours que nous allons gagner, a dit le joueur de ligne offensive du Rouge et Or Nicolas Guay. Toutes les équipes de la planète devraient penser de cette façon. Quand tu marches sur le terrain, tu dois penser que tu vas gagner. C’est notre cas. Nous pensons que nous allons gagner, c’est tout.»

Voyez le récapitulatif du journaliste Jean Carrier au bulletin Noovo Le Fil Québec.

De leur côté, les Huskies obtiennent une autre occasion de soulever la Coupe Vanier, après avoir perdu 27-21 contre les Mustangs lors de la finale, disputée l’an dernier à Québec.

Les Huskies se sont qualifiés pour la finale universitaire en triomphant 39-16 aux dépens des X-Men de l’Université St. Francis Xavier lors de la Coupe Uteck, le week-end dernier.

«Nous avons déjà performé sur cette scène auparavant, a mentionné l’entraîneur-chef des Huskies, Scott Flory. Nous ne vivons pas dans le passé, mais tu dois pouvoir tirer parti de cette expérience, parce que tu es déjà passé par là. C’est comme si c’était la deuxième fois que tu allais dans un restaurant. Tu le connais bien.»

Le Rouge et Or a pour sa part surmonté un retard de 13 points à la mi-temps pour l’emporter 27-20 contre les Mustangs, lors de la Coupe Mitchell. Arnaud Desjardins a amassé 265 verges aériennes et Kalenga Muganda a récolté 173 verges au sol dans la victoire.

«Nous avons confiance en notre préparation, a expliqué l’entraîneur-chef du Rouge et Or, Glen Constantin. Nous allons affronter une très bonne équipe. Nous espérons connaître un meilleur départ que la semaine dernière. Nous allons tenter de faire de ce terrain notre domicile.»

Constantin a guidé ses joueurs à travers une séance d'entraînement légère d'une heure à la veille du grand match. Les Huskies se sont également entraînés pendant environ 60 minutes, plus tôt dans la journée.

Le Rouge et Or est mené par le receveur Kevin Mital, qui a remporté le trophée Hec Crighton cette semaine en tant que joueur par excellence du football universitaire canadien. Il a réussi 12 touchés cette saison et il a terminé au sommet à travers le pays avec 58 réceptions et 751 verges en huit matchs.

Le quart des Huskies Mason Nyhus était aussi en nomination pour cet honneur annuel. Il a présenté une moyenne de 352 verges aériennes par match au cours de la saison et il a mené l’ouest du Canada avec 18 passes de touché.

Flory a indiqué que ses joueurs avaient eu une excellente semaine de préparation et qu'ils étaient prêts à jouer.

«C’est une question de visualiser de grandes choses, a-t-il déclaré. Si tu ne peux pas le voir dans ton esprit, comment comptes-tu le faire? C’est simplement une question de visualiser les gros jeux.»

Le Rouge et Or tentera de remporter la Coupe Vanier pour une 11e fois dans l’histoire, ce qui constituerait un record. Les Huskies visent un quatrième titre canadien, après avoir encaissé sept défaites.

«Il y a plusieurs gars qui sont de retour, a affirmé le demi défensif des Huskies Charlie Ringland. Je pense que nous savons tous que nous n’avons pas fait le travail l’an dernier alors nous devons sortir plus fort.»

Les deux équipes ont déjà croisé le fer à la Coupe Vanier à deux reprises avant le duel de samedi. Le Rouge et Or avait gagné en 2004 et en 2006.

Les conditions climatiques ne devraient pas avoir d’impact, samedi. On attend un ciel ensoleillé et un maximum de 10 degrés Celsius.