Dénonçant un «manque de transparence» de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans le dossier du tramway de Québec, le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, et le candidat conservateur dans Jean-Talon, Jesse Robitaille, ont déposé mardi une demande d’accès à l’information au ministère des Transports.

M. Duhaime déplore que le gouvernement ne souhaite pas dévoiler les coûts exacts du projet de tramway dans la Capitale-Nationale, et ce, à l’instar du projet de tunnel Québec-Lévis à l’aube des élections.



«On a l’impression qu’on est en train de se faire faire la même chose une deuxième fois», a critiqué le chef conservateur en conférence de presse devant le ministère des Transports. Le politicien a rappelé que le projet de tramway risque de dépasser de façon importante la somme prévue des 4 milliards de dollars.

M. Duhaime a expliqué que la demande d’accès à l’information aura pour objectif de répondre à trois «questions importantes» en lien avec le tramway.

«Quelle est la brochette de coûts? Combien les contribuables de Québec, du Québec et même du Canada vont investir dans un projet qu’on considère inutile et coûteux? Combien de milliards de dépassements de coût pour ce projet?», a-t-il énuméré.

Le chef du PCQ mentionne également que l’appui au tramway de Québec «est en chute libre», alors qu’un récent sondage mené par SOM-Le Soleil révèle que seulement 32% des citoyens de Québec sont en faveur du projet.

«Sur quelle base le gouvernement peut investir des milliards dans la région alors qu’il n’y a pas d’acceptabilité sociale», a mentionné M. Duhaime devant les journalistes.

Selon le sondage, le tramway serait davantage populaire dans le Grand Montréal. Aux yeux de M. Duhaime, il est hors de question d’investir des milliards de dollars afin de «faire plaisir aux gens de Montréal et du 450. Si on fait un projet, il faut que ce soit pour et avec les gens de Québec».

«Les contribuables du Québec sont inquiets de payer l’ensemble de la facture et les citoyens de Québec sont inquiets de voir leurs comptes de taxes exploser pour un tramway dont les coûts ne cessent d’augmenter.» -Éric Duhaime, chef du PCQ

Des questions à François Legault

Le chef du PCQ s’est également adressé au premier ministre François Legault, demandant si la CAQ allait abandonner le tramway si les dépassements de coût devenaient trop importants, surtout si Ottawa refuse de participer au projet.

«Ont-ils consulté la population, quels sont leurs chiffres pour savoir le pourcentage de population appuyant le tramway? Quel est le pourcentage d’acceptabilité sociale pour que la CAQ abandonne le projet? Et à partir de quel pourcentage de diminution d’usagers du tramway potentiels le gouvernement [dira] que ce n’est plus un projet rentable?»

À quelques jours de l’élection partielle dans Jean-Talon, Éric Duhaime affirme qu’aucun député représentant les citoyens s’opposant au tramway ne peut se lever au Salon Bleu aujourd’hui afin de confronter la CAQ.

«On a quatre partis politiques qui représentent le 32%. Personne ne représente la population de Québec qui ne veut pas de tramway. C’est un autre exemple de distorsion démocratique», s’est-il insurgé.