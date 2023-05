Alors que quatre municipalités ont déclaré l'état d'urgence en raison de la crue des eaux causée par les importantes quantités de pluie reçues ces dernières heures au Québec, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel a tenu à souligner que les sinistrés ont été pris en charge.

Suivez tous les développements sur la crue des eaux en direct.

«Ce qui nous inquiétait depuis hier, avec le maire et nos équipes, c'était les personnes sinistrées qui doivent être évacuées. On a pris toutes les mesures disponibles pour être capables de sécuriser ces personnes. [...] Tout va bien de ce côté-là», a assuré le ministre Bonnardel en point de presse mardi matin.

Lors d'une mise à jour à Baie-Saint-Paul, il était accompagné de la députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, Kariane Bourassa, et du ministre responsable des Infrastructures, Jonatan Julien.

«Il y a beaucoup de gens inquiets. Il y a des milliers de personnes qui ont été évacuées dans les deux secteurs de Baie-Saint-Paul et de Saint-Urbain», a-t-il indiqué.

«On va laisser la poussière retomber un peu dans les prochaines journées, sinon les prochaines heures.» - François Bonnardel, le ministre de la Sécurité publique du Québec

Un programme général d'aide financière sera mis en place pour les résidents et les municipalités touchées par la montée des eaux. Le ministre a précisé qu'un bureau d'information sera installé, sous l'approbation du maire afin d'aider les sinistrés. «On va vous indemniser. [...] On va répondre présent.»

Voyez le récapitulatif de Simon Bourassa au bulletin Noovo Le Fil 17 dans la vidéo qui accompagne ce texte.

Reprise de la circulation dans la municipalité

Du côté de la circulation, la situation semble s'améliorer et la circulation pourrait se rétablir dans la journée sur la route 132. Comme l'avait indiqué M. Bonnardel, le pont Leclerc a finalement rouvert en après-midi, vers 14h.

«On va attendre la confirmation des ingénieurs pour rouvrir ce pont pour être capable de communiquer entre l'Est et l'Ouest», avait-il dit mardi matin.

Le maire de Baie-Saint-Paul, Michaël Pilote, a annoncé d'autres réouvertures à la circulation locale lors d'une mise à jour mardi après-midi. Aussi, il a demandé également aux résidents évacués de ne pas retourner à leur domicile, sans l'autorisation de la Ville.



«Le pire serait derrière nous» - Michaël Pilote, le maire de Baie-Saint-Paul

La Ville a organisé, en partenariat avec le ministère de la Sécurité publique, des séances d'information destinées à la population, à l'aréna local.

«Il est encore beaucoup trop tôt pour parler de coûts», mais les dommages «sont très importants sur l'ensemble du territoire», constate le maire Pilote. Il faudrait plusieurs mois pour rétablir la situation, selon lui.

M. Bonnardel a toutefois averti que même si le niveau de la rivière a diminué, tous demeurent sur le qui-vive puisque de 10 à 20 millimètres de pluie, même possiblement 30, sont attendus au cours des 48 prochaines heures.

«Les équipes de sécurité civile, le ministère des Transports, la Sûreté du Québec tout le monde est sur le terrain, tout le monde est aux aguets», avait affirmé le ministre Bonnardel en entrevue au bulletin Noovo Le Fil 22, lundi.

Lundi en soirée, le maire de Baie-Saint-Paul, Michaël Pilote, a indiqué qu'environ 200 personnes avaient dû être relocalisées dans des centres d'urgence en raison des eaux qui ont inondé leur maison. En fin de soirée, 1000 personnes étaient toujours privées d'électricité sur le territoire de la municipalité.

DOSSIER | Inondations printanières 2023

La municipalité demande à ses citoyens de rester à la maison, invitant du même coup les personnes qui sont forcées de quitter leur domicile à contacter le 911.

«La priorité, c'est que les gens de Baie-Saint-Paul soient en sécurité et on n'a pas lésiné sur les moyens», a assuré M. Pilote.

De nombreuses routes de la ville ont dû être fermées en raison des inondations et deux garderies ont aussi été évacuées. Les enfants ont été transportés vers un centre d'urgence qui a été ouvert dans l'aréna local, où leurs parents sont venus les récupérer en fin de journée.

À VOIR | Inondations au Québec: «la bataille n’est toujours pas gagnée», indique François Bonnardel

Dans Charlevoix, deux pompiers manquent toujours à l'appel. Ils auraient été emportés par les eaux alors qu'ils aidaient des résidents aux prises avec des inondations sur le rang Saint-Georges, à Saint-Urbain, a confirmé la Sûreté du Québec (SQ) par voie de communiqué lundi soir.

«Il y a plus de 25 spécialistes de la SQ qui sont présents sur le terrain. Il y a des équipes terrestres qui étaient sur le terrain cette nuit. [...] On continue les recherches pour être capable de retrouver ces personnes disparues le plus rapidement possible», a fait savoir M. Bonnardel lors de son point de presse mardi matin.

«C'est affreux et tragique. Ça nous rappelle le rôle des premiers répondants. [...] Toutes nos pensées sont avec les proches de ces deux pompiers», a mentionné le premier ministre François Legault en point de presse depuis Québec.

Au total dans la province, on comptait lundi soir 337 résidences touchées ou inondées, 1459 résidences isolées et environ 350 personnes évacuées.

Legault se rendra dans Charlevoix

Le premier ministre François Legault se rendra à Baie-Saint-Paul mercredi matin pour «parler aux intervenants et à la population qui est touchée». Il qualifie cette situation de «triste».

«Le mot d'ordre c'est sécurité. L'eau et le courant peuvent être puissants quand ça se déchaîne. Il ne faut pas prendre de risques inutiles et il faut s'assurer que tout le monde soit en sécurité, qu'on se tienne loin de ces endroits-là», a-t-il ajouté en point de presse à l'Assemblée nationale.

M. Legault demande aux Québécois de rester prudents.

«Les changements climatiques nous frappent»

François Bonnardel a reconnu lors de son point de presse que l'adaptation aux changements climatiques représente un défi majeur pour les municipalités et que celles-ci sont souvent démunies pour faire face à la reconstruction à la suite d'une catastrophe naturelle comme celle qui secoue Charlevoix présentement.

«Les changements climatiques nous frappent et on doit réagir et mettre les sommes conséquentes pour sécuriser le Québec», a affirmé le ministre.

La question de l'adaptation aux changements climatiques a d'ailleurs eu des échos à l'Assemblée nationale mardi.

Le Parti québécois appelle le gouvernement Legault à l'action pour mieux outiller les municipalités du Québec à faire face à des événements météo extrêmes.

«Si ce genre d'événement climatique extrême devient la norme. Si également les îlots de chaleur en été deviennent invivables. Il faut verdir et adapter l'urbanisme. C'est une réalité et malheureusement non, on ne voit pas aucun signe d'un gouvernement qui prend ça réellement au sérieux», a affirmé le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon.

En point de presse, le chef libéral, Marc Tanguay a suggéré que la renégociation du pacte fiscal pourrait être une occasion de tenir en compte de l'adaptation aux changements climatiques. «C'est correct, lorsque la tragédie arrive, d'investir des fonds pour réparer, endiguer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en amont? Ça va prendre de l'argent», a-t-il lancé.

«François Legault doit envoyer un message aux municipalités et aux gens sur le terrain que le gouvernement du Québec sera au rendez-vous et qu'il va augmenter significativement ses investissements», a soutenu, pour sa part, le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

Une annonce bientôt

En mêlée de presse, François Legault a soutenu qu'en additionnant «tous les programmes des différents ministères, il y a déjà 1,2 milliard $ qui est disponible pour les municipalités pour l'adaptation au changement climatique».

Il a ajouté que son ministre de l'Environnement, Benoit Charette, annoncera bientôt «des montants additionnels» provenant de l'enveloppe de 1,4 milliard $ que le dernier budget a prévue pour la réduction des GES et l'adaptation au changements climatiques, sans toutefois préciser l'ampleur de la somme qui sera ajoutée spécifiquement aux changements climatiques ou si elle sera spécifiquement destinée aux municipalités.

«Il y a des besoins pour l'adaptation aux changements climatiques. Déjà on en fait beaucoup. Il va falloir continuer à le faire parce qu'il va y avoir effectivement de plus en plus d'impacts», a-t-il reconnu.

Avec les informations de La Presse canadienne et de Noovo Info