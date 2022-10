Larry Hodgson, qui a connu une brillante carrière dans les médias et sur Internet en plus d'écrire plus de 60 livres sur l'horticulture, est décédé à l'âge de 68 ans mercredi.

Celui qui s'était autoproclamé le «jardinier paresseux» a commencé sa carrière comme chroniqueur horticole au milieu des années 80 au journal Le Soleil. Il a par la suite fait le saut à la radio et la télévision.



Monsieur Hodson a écrit plus d'une soixantaine de livres au cours de sa carrière. Il a également lancé le blogue du jardinier paresseux qui en 2021 a généré plus de 15 millions de clics.

La Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec lui avait rendu hommage en août dernier.