Au palais de justice de Québec, la Cour d’appel a entendu jeudi la cause de l’ancien journaliste Michel Venne, qui demande d’annuler son verdict de culpabilité rendu en 2021. Il avait été jugé coupable d’agression sexuelle en juin 2021 sur la documentariste Léa Clermont-Dion.

L’appelant demande plus précisément à la Cour d'appel de l'acquitter ou d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. Il estime que le juge a traité les témoignages de la victime et de l’accusé de façon différente et qu’il a été influencé par des spéculations, des préjugés ou des stéréotypes.

L’avocate de Michel Venne, Lida Sara Nouraie souligne que le juge ne tire pas les mêmes conclusions du manque de détails de leurs témoignages. Elle précise que le juge a déterminé que ce manque de détails représentait un manque de fiabilité du témoignage de l’accusé, mais un gage de crédibilité pour celui de la victime.

Le DPCP n’est pas de cet avis. Leurs avocats affirment que le procès s’est déroulé selon les règles de l’art et que l’appelant a eu le droit à la meilleure défense possible.

Ils ont également plaidé au tribunal que la décision d’acquitter Michel Venne ou d’ordonner un autre procès a de lourdes conséquences et que ça doit être fait seulement si des erreurs graves ont été commises.

Michel Venne ainsi que Léa Clermont-Dion étaient présents dans la salle de cours.