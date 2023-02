Le personnel infirmier d'Héma-Québec dans la région de Québec tiendra une demi-journée de grève vendredi.

Le Syndicat des infirmières et infirmières auxiliaires d'Héma-Québec, rattaché à la CSN, qui compte 75 membres, débraiera de 7h à 11h.



Comme il s'agit du secteur de la santé, les services essentiels seront maintenus.

La grève touchera les deux centres GLOBULE de Québec. Les collectes mobiles ne seront pas affectées "pour le moment", a précisé en entrevue jeudi la présidente du syndicat, Vanessa Poirier.

La direction d'Héma-Québec a fait savoir que les rendez-vous pour un don de plasma ou de plaquettes prévus entre 7h et 9h ont être déplacés, mais que ceux qui étaient prévus entre 9h et 11h ont été maintenus.

Aussi, les rendez-vous pour un don de sang prévus entre 9h et 11h ont dû être déplacés.

Ces infirmières prévoient aussi manifester devant les bureaux du Conseil du trésor en avant-midi.

«Là, on fait quatre heures de grève. Mais si on voit que l'employeur ne bouge pas et qu'il ne demande pas à nous rencontrer pour faire une prochaine proposition, bien nous, on va augmenter nos moyens de pression», a prévenu Mme Poirier.

«On a un mandat de grève qui pourrait aller jusqu'à une grève générale illimitée. Ça fait qu'on ne se cachera pas qu'on va l'utiliser s'il le faut», a-t-elle ajouté.

De son côté, la direction d'Héma-Québec s'attend à ce que la grève ait «un impact limité sur les services», puisqu'«une entente est survenue et qu'elle stipule que les services essentiels doivent être maintenus».

Celles de Montréal bientôt?

Pour le moment, la grève ne touchera pas la région de Montréal, où les 132 membres du syndicat sont plutôt syndiqués à la CSQ. Les deux organisations syndicales ont tout de même formé une alliance pour la présente négociation des conventions collectives. La CSQ pourrait donc suivre bientôt.

Le principal point en litige est la rémunération. Les syndicats de la CSQ et de la CSN revendiquent la parité avec les autres infirmières du réseau public.

La direction d'Héma-Québec réplique qu'elles n'ont pas toujours eu la parité avec le réseau public et que son offre de la fin du mois de janvier en tenait compte, en offrant un montant forfaitaire pour compenser.

Par ailleurs, Héma-Québec a fait savoir qu'elle était «actuellement en discussion» avec le Secrétariat du Conseil du trésor.

«La direction d'Héma-Québec continue d'agir avec un profond respect pour ses employés et la profession d'infirmières, et souhaite également une conclusion positive vers une entente de principe», a-t-elle conclu.