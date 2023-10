Les élus et les membres du monde des affaires de la Côte-de-Beaupré font front commun pour demander à Québec d'investir dans le Mont-Sainte-Anne.

L'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré et la MRC régionale appuient le plan de 550 millions $ présenté par Resorts of the Canadian Rockies (RCR), opérateur du site.

RCR est prête à investir afin de revamper la montagne et ses installations à condition que le gouvernement du Québec contribue financièrement.

La Côte-de-Beaupré souhaite que la Société des établissements de Plein-Air du Québec (SÉPAQ) soit associée au projet.

«On est tous unanimes dans ce dossier: on veut que notre dossier progresse rapidement et que les discussions continuent», a affirmé Pierre Lefrançois, préfet de la MRC Côte-de-Beaupré et maire de L’Ange-Gardien, lundi dans une entrevue avec Noovo Info.

«On demande qu’il y ait une entente entre le gouvernement et RCR afin qu’on puisse avoir une belle saison de ski», dit pour sa part Marie-Julie Paradis, directrice générale de l’Alliance affaires Côte-de-Beaupré, parce que l'année dernière a été éprouvante.

«Ce n'était pas une belle situation économique. On ne peut pas revivre ça», prévient-elle. À voir dans la vidéo.