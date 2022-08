Le gouvernement du Canada participe au déploiement d'un projet de logements abordables dédié à la population de l'Université Laval à Québec. Le projet de 31M$ vise la construction de 204 unités.

La somme de 31M$ sera versée grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL).

Cette participation financière du gouvernement du Canada a été confirmée par Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion, en compagnie de de Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé et député de Québec, Soraya Martinez Ferrada, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion, ainsi que Marie-Pierre Boucher, conseillère municipale.

«Tout le monde au Québec mérite un chez-soi sûr et abordable. Aujourd’hui, plus que jamais, il est important que nous unissions nos efforts pour soutenir nos jeunes afin de les aider à établir des conditions gagnantes pour leur réussite sociale et économique», affirme Ahmed Hussen.

Situé à proximité de l’Université Laval et développé par l’organisme UTILE, ce milieu de 204 unités sera abordable à perpétuité. L’UTILE espère que ce projet saura pallier au manque de logements abordables de qualité dans le secteur de l’Université Laval et aux besoins grandissants de cette population bien particulière que sont les étudiants.

Le FNCIL possède une enveloppe de 13,2 milliards $ sur 10 ans. Le budget de 2022 prévoit de devancer un financement de 2,9 milliards $ afin d'accélérer la création d'un maximum de 4300 logements et la réparation de 17 800 logements.

