La capitale provinciale pourrait être le lieu de tournage de la prochaine saison de la populaire série «The White Lotus». Destination Québec cité est en mode charme auprès des producteurs pour que cela se concrétise.

Destination Québec cité (auparavant l'Office du tourisme de Québec) et son agence publicitaire LG2 ont développé un document de présentation afin de faire valoir que la ville de Québec et ses atouts, notamment le Fairmont Le Château Frontenac, sont des lieux de tournages idéaux.

«Elle est un joyau du patrimoine mondial de l'UNESCO et elle compte en ses lieux l'hôtel le plus photographié au monde. Qu'avons-nous à dire de plus ?» mentionne dans un communiqué Robert Mercure, directeur de Destination Québec cité.

La série «The White Lotus» est une satire sociale qui suit des vedettes qui se rendent dans une station balnéaire et libèrent leurs pires impulsions, les plus privilégiées. Selon le synopsis, les invités et employés de la chaîne de villégiature fictive White Lotus, verront leur séjour être affecté par leurs divers dysfonctionnements.

Chaque jour qui passe fait apparaître une complexité plus sombre chez ces voyageurs en apparence parfaits, les employés joyeux de l'hôtel et le lieu idyllique lui-même.

Conçu comme une mini série en six parties, «The White Lotus» a été acclamée par la critique. Le succès de la série a amené le réseau américain HBO à renouveler la série écrite et réalisée par Mike White. Une troisième saison a été annoncée cette année.

«Les émissions comme ''The White Lotus'' peuvent avoir un impact inimaginable pour une destination. Pendant des heures, les téléspectateurs suivent une histoire se déroulant dans des destinations de rêve, et du même coup, se projettent en vacances à cet endroit, a indiqué M. Mercure. Nous en sommes le meilleur exemple alors que la série ''Goblin'', qui a été tournée à l'automne 2016, génère encore des retombées pour la destination».

Depuis sa sortie, la série sud-coréenne «Goblin» aurait eu plus de 2,9 milliards d'épisodes vus.

Aucune date de sortie n'a été annoncée pour la troisième saison de «The White Lotus». Il s'agit d'une série dite d'anthologies, c'est-à-dire que les épisodes sont conçus avec des histoires et une distribution différente à chaque fois.