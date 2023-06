L'arrestation de deux individus a permis à la police d'élucider un vol de près de 25 000$ survenu la semaine dernière, à Québec.

Le 2 juin, les suspects se sont introduits par effraction dans un commerce du quartier St-Sauveur pour y dérober différentes marchandises.

L'enquête a ensuite amené les policiers à effectuer jeudi une perquisition dans une résidence du même secteur.

Une vingtaine d'imitations d'armes de type "airsoft" ont notamment été saisies, ainsi que 50 bombes fumigènes, du matériel tactique comprenant une veste, un casque et une radio et du matériel servant à la fabrication et à la transformation de la cocaïne.

Les individus ont été rencontrés par les enquêteurs, puis libérés sous promesse de comparaître.