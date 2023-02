La vigilance d'un citoyen a permis l'arrestation de deux suspects à la suite d'un vol de véhicule survenu dans la nuit de samedi à dimanche, à Lévis.

Le témoin a alerté les policiers après avoir vu du mouvement dans la cour d'une résidence du secteur Breakeyville, vers 4h20 dimanche matin.

Les individus de 18 et 19 ans originaires de Montréal et Laval ont pu être localisés grâce à la description donnée. Ils ont été libérés sous conditions.

Le véhicule volé n'a quant à lui malheureusement pas été retracé.

Les vols et tentatives de vols de véhicules sont nombreux depuis quelques semaines sur le territoire de Lévis.

Plusieurs dossiers ont été rapportés au cours de la fin de semaine, dont trois uniquement pour la nuit dernière, principalement dans l'ouest de la ville.

La semaine dernière, le Service de police rapportait que les modèles les plus prisés sont les Honda CRV, Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangler, Dodge Ram, Ford F150, Lexus NX et RX ainsi que les Toyota Tacoma et Highlander.

Comme les voleurs utilisent des outils de plus en plus sophistiqués, les policiers recommandent de laisser les clés loin de la porte d'entrée ou du garage, ou encore de les placer dans une boite en métal pour bloquer le signal.