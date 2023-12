Un homme de 41 ans a été arrêté lundi dans le secteur Sainte-Foy à Québec dans le cadre d'une enquête concernant du trafic de stupéfiants.

L'opération a notamment été menée par les enquêteurs du projet MALSAIN du — une initiative du Service de police de la Ville de Québec lancée en février 2019 afin de contrer une hausse de violence liée au trafic de stupéfiants du crime organisé — et le Groupe tactique d’intervention.

En fouillant la résidence du suspect, les policiers ont notamment saisi environ 15 grammes de haschich et environ 15 grammes de cocaïne en plus de mettre la main sur un peu plus de 1 000 dollars en argent comptant. Les policiers ont aussi saisi d'autres articles reliés au trafic de stupéfiants.

Outre la drogue, les policiers ont aussi mis la main sur une arme et des munitions lors de la fouille. Ils ont donc saisi un fusil de calibre .12 chargé, une centaine de cartouches de calibre .12, près d'une dizaine de munitions de calibre 9 mm.

Le suspect est détenu depuis son arrestation et pourrait comparaitre mardi au palais de justice de Québec.

La nature des accusations à être portées n'était pas encore connue, mardi matin.