Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, a publié mardi une lettre adressée au président des Kings de Los Angeles, Luc Robitaille, dans laquelle il demande à l’équipe de renoncer à la subvention de 5 à 7 millions $ du gouvernement Legault pour leurs matchs à Québec.



M Duhaime souligne qu’«un Québécois sur dix» avait dû fréquenter une banque alimentaire dans dernière année, qu’«un propriétaire sur quatre» peinait à renouveler son hypothèque et que le prochain budget du gouvernement devrait être «largement déficitaire».

«Dans ces circonstances, vous comprenez que la décision de donner de l’argent public à votre club passe très mal au sein de la population», plaide le chef du PCQ, ajoutant que les quatre partis d’opposition dénonçaient l’investissement.

«Dans le contexte actuel, pour le bien du Québec et pour l’excellente réputation de l’organisation que vous présidez, je vous demande aujourd’hui de renoncer à l’aide financière octroyée par le gouvernement Legault.» -Éric Duhaime, chef du PCQ

Selon l’homme politique, la subvention est devenue au Québec «symbole de mauvaise gestion des fonds publics» et risque «d’entacher [l’image de marque]» des Kings de Los Angeles. D’après lui, y renoncer permettrait aux Québécois «de focaliser sur le jeu, plutôt que sur la politique».

La lettre de M. Duhaime survient au lendemain de la publication d’un article de La Presse qui révélait que Salt Lake City, aux États-Unis, n’avait pas eu à dépenser un seul dernier public pour la venue de ces mêmes Kings, une semaine seulement avant leur venue à Québec.

Les partis d'opposition avaient alors vivement critiqué la nouvelle, qualifiant la situation de «gênante», «clownesque» et «mauvaise».

Peu après l'annonce de cette subvention, le Canadien de Montréal avait également fait savoir que l'équipe aurait pu aller jouer gratuitement au Centre Vidéotron.

Après ce désaveu et des sondages défavorables à son endroit ont été publiés, François Legault laissait tomber une semaine plus tard que «les Québécois [étaient fâchés] contre [lui]».

Les Kings joueront à Salt Lake City le 23 septembre 2024 et à Québec les 3 et 5 octobre 2024. Dans les deux cas, les billets les moins chers seront vendus au coût d'un peu plus de 70 $ canadiens. Les billets les plus chers au Centre Vidéotron coûteront cependant 110 $ contre près de 480 $ en Utah.