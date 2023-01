La région de Québec a déjà reçu une quinzaine de centimètres de neige. Les rafales rendent également les conditions routières hasardeuses.

La neige tombe toujours sur Québec.

Encore de 5 à 10 centimètres sont à venir d'ici la fin de la journée selon Environnement-Canada.

Les différents services de police déplorent quelques sorties de routes et accrochages sur leurs territoires.



Aucun accident majeur n'a été signalé.

Sur l'autoroute 20, une voie sur trois a notamment dû être fermée en direction ouest à la suite d'un accident survenu vers 8h30 à la hauteur de la rivière Chaudière.

Sur la Rive-Nord, la chaussée est généralement enneigée et la visibilité est réduite, mais aucun événement particulier n'est à signaler par la Sûreté du Québec.

Le Service de police de la Ville de Québec mentionne quant à lui cinq accidents mineurs depuis minuit.

Plusieurs Centres de services scolaires et bon nombre d'établissements d'enseignement privés ont fermé leurs portes pour la journée dans la grande région de Québec

Le Centre de services scolaires des Nagivateurs annule les activités et les cours du Centre d’éducation des adultes des Navigateurs, et du CÉAN, pour le reste de la journée et de la soirée.

Postes Canada a lancé une alerte jaune.

Cela signifie que la livraison du courrier pourrait connaître des retards dans la grande région de Québec et l'est de la province.