L’enquête publique sur le décès des sœurs Norah et Romy Carpentier s’est poursuivie mercredi au palais de justice de Québec avec le témoignage des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) impliqués dans l'affaire.

Mercredi matin, le coroner Luc Malouin a entendu le témoignage de Paul Gosselin, qui était un agent technicien en recherche de la SQ.

Il fait partie des premières personnes qui sont arrivées sur les lieux de l'accident sur l'autoroute 20, le 9 juillet 2020. Ce dernier a expliqué qu'il avait pris la tête des opérations «par la force des événements» pour retrouver les soeurs Carpentier, même si c'était sa première alerte Amber.

De plus, seulement 10 «marcheurs», dont six agents expérimentés et quatre sans expérience dans les recherches, ont été déployé sur le terrain et ont fouillé les différents secteurs où l'on chercher les deux enfants disparus. Ils ont été séparés en deux équipes de cinq personnes.

Enquête sur la mort de Norah et Romy Carpentier : Le 9 juillet, lendemain de la disparition, 10 « marcheurs » sur le terrain fouillent les alentours. Le gestionnaire des recherches « debriefe » en fin de journée qu’il manque de monde. Le 11 juillet ? 7 « marcheurs ». @NoovoInfo — Mathieu Boivin (@BoivinMat) February 22, 2023

Le soir même, à 19h35, M. Gosselin a fait un résumé de la situation avec son patron. Il lui a fait savoir qu'il manquait d'effectif sur le terrain, qu'il manquait d'expérience en gestion, qu'il était épuisé en raison de la canicule et qu'il y avait des problèmes de communications entre le terrain et le centre des opérations.

Le 10 juillet, le deuxième des recherches, il y avait un total de sept «marcheurs», a-t-on appris lors de l'audience. L'agent de liaison est arrivé qu'en fin d'après-midi. Malgré tous ces efforts, la situation s'est empirée en raison du manque d'effectif.

-Avec les informations de Mathieu Boivin pour Noovo Info.