Le coroner recommande d'améliorer la sécurité de l'intersection où l'accident s'est produit en 2021

Un coroner formule plusieurs recommandations à la suite de l'accident qui a fait 4 morts en septembre 2021 sur l'autoroute Dufferin-Montmorency à Québec.



Le coroner Donald Nicole recommande notamment au Ministère des Transports de réaménager l'intersection François-de-Laval de manière à la rendre plus sécuritaire.

Le MTQ n'a pas attendu le rapport du coroner pour agir: la séquence des feux de circulation a été modifiée pour éviter les longues files et un radar photo a été installé dans le secteur.

Le coroner invite également les intervenants en matière d'alcool et de drogue au volant à améliorer les efforts de sensibilisation auprès des automobilistes.

Il propose aussi aux corps policiers de recourir au dépistage obligatoire d'alcool de façon plus systématique et d'augmenter le nombre de barrages routiers.

James Grant Fletcher, Shellie Fletcher, Emma Lemieux et Jackson Fortin sont mors lorsque leur véhicule a été embouti par un automobiliste aux capacités affaiblies par la drogue et l'alcool qui roulait à une vitesse estimée entre 130 et 146 km/h.