Le Festival d’été de Québec (FEQ) a annoncé jeudi que le spectacle des Cowboys fringants n'aura pas lieu en raison de la météo incertaine.

Avec les orages à venir, les organisateurs du FEQ n'ont pas voulu prendre de risques et ont demandé aux festivaliers de quitter le site dans les plus brefs délais et de se mettre à l'abri.

«Les prévisions indiquent que les conditions se dégradent plus rapidement que prévu. Annulation des spectacles extérieurs de manière préventive. Système météo important attendu à court terme. Merci de vous diriger calmement vers les sorties, et de vous mettre à l’abri», a écrit l'organisation sur Twitter.

La performance de Robert Charlebois s'est déroulée comme prévue à 18h30 sur les plaines d'Abraham.

Or, le spectacle de la chanteuse québécoise Sara Dufour, qui devait initialement avoir lieu sur la Scène Bell avait précédemment déjà été annulé en raison des orages.

Le FEQ avait précédemment annoncé que les spectacles de Robert Charlebois et des Cowboys Fringants avaient été devancés à 18h30 et 19h30 en raison des violents orages qui devaient arriver dans la Capitale-Nationale dans les alentours de 21h.

MÉTÉO | Les prévisions indiquent que les conditions se dégradent plus rapidement que prévu. Annulation des spectacles extérieurs de manière préventive. Système météo important attendu à court terme. Merci de vous diriger calmement vers les sorties, et de vous mettre à l'abri. pic.twitter.com/6Y4tNDisX8 — Festival d'été de Qc (@FestivalEteQc) July 13, 2023

Il devait s'agir d'un moment précieux entre le groupe et ses admirateurs.

Les Cowboys Fringants avaient annulé le spectacle qu'ils devaient présenter mardi au Festirame à Alma, au Lac-Saint-Jean.

L'organisation du Festirame expliquait que cette absence était due au calendrier de traitements que doit subir le chanteur des Cowboys Fringants, Karl Tremblay, qui lutte depuis plusieurs mois contre un cancer de la prostate.

Avec des informations de la Presse canadienne.