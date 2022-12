Fermeture de soir et de nuit pour le pont de Québec, et un seul navire traversier entre Québec et Lévis

Des travaux entraineront la fermeture du pont de Québec au cours des prochains jours.



Le pont sera fermé dans les deux directions ce samedi 3 décembre de 22 heures à 7 heures le lendemain.



À partir de dimanche soir, le pont de Québec sera fermé tous les soirs jusqu'à jeudi inclusivement entre 22 heures et 5 heures 30 le lendemain matin.



Pendant ces fermetures, les automobilistes devront utiliser le pont Pierre-Laporte.

TRAVERSE QUÉBEC-LÉVIS

À la traverse Québec-Lévis, le AML Levant qui a pris la relève du Lomer-Gouin à la fin du mois d'octobre effectuera ses dernières traversées ce dimanche 4 décembre.



À compter de lundi, le NM Alphonse-Desjardins assurera seul le service entre les deux rives jusqu'au retour du Lomer-Gouin.



Les départs seront aux 40 minutes entre 6 h et 8 h et entre 16 h et 18 h, tant que les conditions maritimes hivernales le permettront.



Le Lomer-Gouin a été prêté à la traverse de L'Isle-aux-Coudres et on ignore à quel moment il sera de retour à Québec.