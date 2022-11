Les Rouge et Or et les Remparts en action cette fin de semaine à Québec

Les Remparts accueillent les Cataractes de Shawinigan ce vendredi soir au Centre Vidéotron.



Dimanche, la troupe de Patrick Roy accueillera l'Océanic de Rimouski.

Les Remparts connaissent jusqu'ici une bonne saison. Ils sont au premier rang de la LHJMQ.

Au football universitaire, la course à la Coupe Vanier commence ce week-end.



Le Rouge & Or affrontera les Stigners de Concordia en demi-finale.



Le match sera présenté demain à midi, au stade Télus du PEPS.



Jeudi, plus de 8 500 billets avaient déjà été vendus pour ce match.