François Dubé devient officiellement le nouveau directeur du Service de police de la Ville de Lévis.

Le maire Gilles Lehouillier en a fait l'annonce, hier.

M.Dubé assurait l'intérim depuis le départ à la retraite de Michel Desgagnés en septembre dernier et est passé depuis par toutes les étapes du processus de sélection.

Depuis son arrivée au Service de police de la Ville de Lévis en 2005, il a notamment occupé les postes de capitaine à la gendarmerie, adjoint à l’inspecteur, inspecteur intérimaire, capitaine à la planification, développement organisationnel et patrouille spécialisée, inspecteur-chef à la planification opérationnelle et enquêtes criminelles et directeur adjoint.