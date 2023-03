Le premier ministre François Legault a été désigné jeudi maire honoraire de la ville de Québec lors d'une cérémonie à l'hôtel de ville.

Ce titre lui est remis en vertu de la loi sur la capitale nationale, qui prévoit que le premier ministre en fonction reçoit cet honneur d'office.

C'est le maire de Québec, Bruno Marchand, qui a conféré le titre à M. Legault dans un des salons de l'hôtel de ville situé dans le Vieux-Québec.

Le premier ministre a signé la déclaration officielle lue par le maire et a aussi apposé sa signature au livre d’or de la ville.

2/2 Notre gouvernement a de grandes ambitions pour que la grande région de Québec, incluant Lévis, devienne la 2e métropole du Québec. On souhaite accueillir plus d’emplois payants et une plus grande proportion d’immigrants.