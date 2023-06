Un homme à la tête d'une importante organisation de fraude amoureuse, Sogli-Espoir Kouassi, passera les cinq prochaines années derrière les barreaux.



L’accusé a reçu sa sentence, mardi, au palais de justice de Québec. M. Kouassi a soutiré près de 2,5 M$ à 39 victimes entre 2015 et 2019.

Voyez le reportage de Jacques-Alain Houle sur ce sujet dans la vidéo de cet article.

Un premier groupe de fraudeurs situé en Côte d’Ivoire repérait les victimes potentielles et coopérait avec M. Kouassi. Le stratagème utilisé était celui-ci de la fraude-amoureuse, qui consiste à communiquer avec une personne via les réseaux sociaux et lui faire croire des histoires afin de réclamer des sommes d’argent.

Par exemple, l’une des victimes a envoyé 15 000 dollars pour sauver un homme qui prétendait s’être fait attaquer lors d’un voyage en France et qui nécessitait de l’argent pour couvrir les frais médicaux. Seulement, cet homme n’était que fiction.

Il aurait conservé environ 30% de la somme et a envoyé le reste à une organisation criminelle.

Revenu Québec lui réclame d'ailleurs 350 000 $ pour revenus non déclarés.

Soulignons qu'aucune victime n'a voulu se présenter devant le tribunal. Elles auraient trop honte de s'être fait avoir.

Sogli-Espoir Kouassi sera également expulsé du pays à la fin de sa peine. La défense avait demandé une peine de deux ans moins un jour.

Avec la collaboration d'Alexandre Sauro, Noovo Info.