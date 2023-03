Une collision frontale entre un poids lourd et une minifourgonnette a fait deux morts et quatre blessés graves, mercredi, en Beauce.

Les services d'urgence ont été appelés à intervenir peu après 16 h 00 sur la route 112 entre Saint-Frédéric et Vallée-Jonction, près de l'Autodrome de la Chaudière.



La minifourgonnette transportait six personnes, dont des enfants.



«Parmi les six personnes qui se trouvaient dans la minifourgonnette, il y a deux personnes qui se trouvaient dans un état critique. Malheureusement, le décès de l'homme dans la quarantaine et d'un adolescent de 12 ans a été confirmé (plus tard en soirée)», a précisé la sergente Hélène St-Pierre, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Quatre autres personnes ont été transportées à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, à Québec, dont deux luttent pour leur vie.

Quant aux cinq adultes qui se trouvaient dans le poids lourd, celles-ci n'avaient pas de blessures apparentes.

On ne savait pas dans l'immédiat ce qui a mené à la collision. Selon les premières constatations, le camion de 53 pieds circulait en direction est alors que la minifourgonnette circulait en direction ouest lors de l'impact.

«Il y a des enquêteurs et des reconstitutionnistes qui sont rendus sur place pour déterminer les causes et circonstances de l'évènement. Il n'y a aucune hypothèse qui est privilégiée pour le moment», a affirmé la sergente St-Pierre.

La route 112 a été fermée dans les deux directions entre la route 276 à Saint-Frédéric et la route 173 à Vallée-Jonction, et ce jusqu'à 3 heures la nuit dernière, afin de permettre aux policiers de procéder à l'analyse de la scène.

Des témoins seront rencontrés jeudi et des expertises seront effectuées sur les véhicules.

Avec la collaboration de Caroline Dumont, journaliste Noovo Info.