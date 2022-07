La traverse entre L'Isle-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive perturbée par une grève

La traverse entre L'Isle-aux-Coudres et Saint-Joaeph-de-la-Rive sera touchée par une grève de ses employés à compter de samedi.



Les services essentiels seront cependant assurés.



En semaine, il sera possible de traverser entre 6h et 9h, 15h et 17h ainsi qu'entre 22h et 23h.



Le week-end, le service sera assuré entre 7h et 10h, 15h et 19h et aussi entre 22h et 23h.



En dehors de ces heures, le syndicat s'est engagé à maintenir une équipe en disponibilité afin de pouvoir effectuer des traversées en cas d'urgence vers Saint-Joseph-de-la-Rive.



Par ailleurs, un regroupement de citoyens et d'entrepreneurs de L'ISle-aux-Coudres vient d'envoyer une mise en demeure à la Société des traversiers et au ministère des Transports du Québec.



Le mouvement dénonce les manquements quant à la gestion de la traverse qui sont responsable d'importantes pertes économiques pour la communauté.