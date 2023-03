L'entente de principe qui avait été conclue entre Héma-Québec et l'un de ses syndicats représentant le personnel infirmier, à la fin de la semaine dernière, a été entérinée.

Les membres du Syndicat des infirmières et infirmières auxiliaires d'Héma-Québec dans la région de Québec ont voté à l'unanimité en faveur de cette entente, lors d'une assemblée tenue dimanche.

Le principal point en litige concernait la parité salariale avec le personnel infirmier du secteur public et le syndicat concerné affirme l'avoir obtenue.

La direction d'Héma-Québec indique également lundi que le nouveau contrat de travail permet à ces infirmières et aux infirmières auxiliaires «d'obtenir les mêmes échelles salariales que leurs collègues du réseau de la santé et des services sociaux, et ce, pour l'ensemble des années prévues au contrat».

La convention sera d'une durée de six ans; elle prendra fin le 31 mars 2025.

Ce syndicat de la Fédération de la santé et des services sociaux, affiliée à la CSN, compte 80 membres.

L'autre syndicat avec lequel il formait une alliance pour la présente négociation, celui de la CSQ, représente 128 membres dans la région de Montréal. Il était encore en conciliation vendredi.

En plus de la parité salariale avec le réseau public, la nouvelle convention collective prévoit, selon la direction, une révision de l'organisation du travail afin d'améliorer la stabilité des équipes.

Elle inclut aussi une hausse progressive de la cotisation des employés au régime de retraite, précise la direction.

La présidente du syndicat, Vanessa Poirier, s'est réjouie de l'entente. «Pour nous, la parité avec le réseau était essentielle. Aujourd'hui, non seulement nous avons la parité, mais nous allons la maintenir jusqu'en 2025, car nos salaires seront arrimés avec ceux du réseau.»

La présidente et chef de la direction d'Héma-Québec, Nathalie Fagnan, s'est dite satisfaite du règlement conclu. «Les derniers mois ont été éprouvants pour nous tous, nos employés, nos équipes de gestion et la direction. Nous avons tous à coeur la mission d'Héma-Québec et cette nouvelle convention collective nous permet de tourner une page et de nous concentrer à nouveau sur ce que nous faisons de mieux: sauver des vies.»