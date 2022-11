Une plaque commémorative a été dévoilée ce matin par la Ville de Québec en hommage aux victimes de la tragédie du 31 octobre 2020.

Cette plaque rend hommage à Suzanne Clermont et François Duschesne, ainsi qu'aux cinq personnes blessées lors de l'attaque au sabre.

Elle est installée à la Place d'Armes, là où Carl Girouard a commencé son parcours meurtrier. Rappelons que ce dernier a été reconnu coupable de meutre au premier degré, ainsi que de tentative de meurte sur cinq personnes, en mai 2022. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans.



Le maire Bruno Marchand a déclaré que les résidents de Québec sont toujours, deux ans plus tard, ébranlés par cette terrible tragédie.

«La plaque n’enlèvera pas la douleur. Elle n’enlèvera pas non plus la tristesse et la colère. Mais elle nous rappellera qu’heureusement, certaines victimes s’en sont tirées et sont encore avec nous aujourd’hui», a lancé M. Marchand.

La sœur de François Duchesne a également pris la parole lors de la cérémonie.

«Il y a deux ans, notre monde s’est écroulé ici. Nos vies ne seront plus jamais les mêmes», a exprimé Marie-Josée Duchesne.

Avec des informations de Frédérique Bacon, Noovo Info.