Parti au Japon pour tenter de traiter un cancer au stade avancé, Christian Beaulieu est décédé au lendemain de son arrivée, a annoncé sa famille jeudi sur la plateforme GoFundMe.

«Nous sommes arrivés au Japon le 12 septembre et, le 13 septembre, son père et moi avons pris la bonne décision d’appeler une ambulance pour l’envoyer d’urgence à l’hôpital , a écrit sa conjointe Émilie Girard-Tremblay. «Il n’était plus capable de marcher et bien évidemment très, très faible.»



Cet homme de 39 ans, père de deux enfants de 2 ans et 5 ans, espérait survivre grâce à un traitement par transfert de ses propres cellules (advanced cell transfer therapy), avait-il indiqué à Noovo Info il y a quelques jours. La chimiothérapie ne pouvait l’aider, car elle aurait provoqué un empoisonnement puisque son foie était atteint.

Des difficultés rénales, de l’eau sur un poumon et ses problèmes au foie étaient en cause, en lien avec son cancer du côlon.

«Comme il le souhaitait de tout son cœur, nous l’avons accompagné jusqu’à la fin en famille. Il a été fort jusqu’au bout et résilient.» - Émilie Girard-Tremblay, conjointe de Christian Beaulieu

La famille de Christian Beaulieu avait amassé 123 365 $ sur GoFundMe pour son traitement. Pour un mois de séjour au Japon, la famille s’attendait à engager des dépenses de plus de 100 000 $.

Je tiens à vous dire qu’après tous les frais engendrés (frais hospitaliers, frais funéraires au Japon), s’il reste un montant d’argent, je m’engage à donner à la recherche du cancer du côlon à la mémoire de Christian», a mentionné Mme Girard-Tremblay.



M. Beaulieu a reçu le diagnostic de son cancer en mars 2021. Il n’a jamais voulu abandonner son combat.

«C’est les cartes que j’ai pigées ç’a l’air», avait-il déclaré à Noovo Info. «Mais je vais essayer jusqu’au bout.»

À VOIR | «C’est les cartes que j'ai pigées»: atteint d'un cancer avancé, il tente le tout pour le tout

Note de la rédaction: une précédente version de ce texte comportait une erreur dans le nom de famille de M. Beaulieu. Pour plus d’informations, consultez les normes éditoriales de Noovo Info.