L'agente Catherine Giroux va mieux, mais elle n'a toujours pas repris le travail.

En Beauce, il y a un an ce 18 août, cette policière de la Sûreté du Québec voyait la mort de près. Elle était atteinte par balles par un automobiliste qu'elle venait d'intercepter pour une infraction au Code de la sécurité routière sur l'autoroute 73 Sud, près de Sainte-Marie.

La policière de la MRC Nouvelle-Beauce avait été atteinte à deux doigts et à l’épaule



Un an plus tard, elle est toujours en réadaptation et elle n'a toujours pas repris le travail.



En juin, madame Giroux a été décorée de la Croix de bravoure, la plus haute distinction que peut recevoir un agent de la paix au Québec.



Le suspect Marco Rodrigue avait pris la fuite et a été arrêté après une cavale de plusieurs heures.



L’homme de 54 ans de Saint-Zacharie, accusé de tentative de meurtre, doit revenir devant le tribunal le 16 septembre prochain.