Un appel pour une entrée par effraction a mené les policiers de Québec à la découverte d'importantes quantités de cannabis, plus tôt cette semaine.

Dans la nuit de mardi, le Service de police de Québec (SPVQ) s'est rendu dans une résidence de l'avenue Belvédère, où des traces d'effraction ont été constatées.



Les autorisations nécessaires ont ensuite permis d'effectuer une perquisition au cours de laquelle plus de 2,5 kg de haschich, près de 1,4 kg de cannabis, 228 vapoteuses, 350 grammes de cannabis concentré, 800 ml d'huile de cannabis, 1000 comprimés de méthamphétamines et un peu plus de 120 unités de dérivés comestibles de cannabis ont été saisis.



Aucune arrestation n'a été effectuée et l'enquête est toujours en cours.