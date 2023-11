La rencontre entre le gouvernement Legault et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a eu lieu mercredi matin, comme prévu, au sujet des projets d’infrastructure.

Comme confirmé par le ministère des Transports à Noovo Info, la CPDQ a reçu le mandat de revoir le transport structurant en entier dans la région de Québec, donc pas seulement ce qui concerne un futur tramway, mais aussi d’autres liens de circulation, pouvant inclure le fameux troisième lien.

«Nous travaillons avec la CDPQ sur l'élaboration d'un mandat en lien avec l'étude d'un projet de transport structurant pour la grande région de Québec. On souhaite impliquer la Ville pour l'élaboration de celui-ci», a fait savoir l'attaché de presse du premier ministre à Noovo Info.

Avec le président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Charles Émond.

Nous avons discuté, entre autres, de projets d'infrastructures. pic.twitter.com/lLx1cJGeaL — François Legault (@francoislegault) November 15, 2023

Une évaluation sera effectuée sur toutes les activités en cours en matière de transport structurant, pour voir quels projets peuvent se poursuivre et lesquels pourraient s’arrêter.

«On souhaite que la CDPQ Infra évalue toutes les options possibles, dans un délai de 6 mois, pour ensuite nous faire une proposition. Dès que le mandat sera fixé, il sera rendu public.» -Ewan Sauves, attaché de presse du premier ministre, à Noovo Info

Le cabinet de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault a confirmé à Noovo Info que l’analyse va inclure la question de la mobilité entre les deux rives à Québec. Toutefois, il n'y a pas encore d'annonces précises à ce sujet.

À VOIR | Saga du 3e lien: la Rive-Sud de Québec doute des intentions de Legault

Discussions en cours pour le tramway

Plus d'une semaine après que le gouvernement Legault a repris le dossier du tramway, des discussions ont lieu entre le bureau de projet et le gouvernement. Des activités se poursuivent et d’autres ont déjà été mis sur pause.

Le maire Bruno Marchand aura donc eu droit à une fin de recevoir pour sa proposition de laisser la Ville de Québec agir comme maître-d'oeuvre du projet dont le coût était dorénavant évalué à 8,4 milliards de dollars, une somme qui était de 4 milliards plus élevée qu’initialement envisagé.

«C'est important qu'on ait le meilleur projet de transport structurant à Québec. Ce dont on a convenu avec la Ville de Québec, c'est qu'on va donner un mandat à la Caisse de dépôt pour repartir du besoin de mobilité à Québec», avait mentionné Mme Guilbault lors d'un point de presse la semaine passée. Le mandat en question sera d'une durée maximale de six mois et visera à établir la meilleure version possible pour le projet du tramway.

D'ailleurs, Noovo Info a appris que la CDPQ et le gouvernement avaient déjà entamé des discussions quelques jours avant la rencontre avec le maire de Québec. Comme voulaient le savoir le Parti québécois et Québec Solidaire, à travers des publications sur X.

«Ce refus de répondre en dit très long. Dans la campagne dans Jean-Talon, le PQ demandait de la transparence à la CAQ quant aux intentions du gouvernement dans le dossier du tramway. La CAQ avait-elle déjà contacté la Caisse pour se débarrasser du dossier», a écrit Paul St-Pierre Plamondon, mercredi.

«La population de Québec est en droit d’avoir des réponses claires et transparentes. C’est une question de respect!» a ajouté le député solidaire Étienne Grandmont sur X.

À VOIR AUSSI | Fin du tramway: le 3e lien autoroutier ressuscité pour de bon, croit le maire de Lévis

Selon l'attaché de presse du premier ministre, une première discussion entre Legault et M. Émond a eu lieu le 6 novembre dernier «en vue de sa rencontre avec le maire Marchand» quelques jours plus tard. «Le premier ministre a demandé au président de la CDPQ s'il était ouvert à une étude des différentes options à Québec et ce dernier a répondu positivement», a-t-il précisé à Noovo Info.

Rappelons que le maire de Québec n'avait pas caché sa déception après la rencontre. «Je suis déçu qu'on ne retienne pas notre façon de réaliser le projet. Je suis déçu que cette façon, qui est crédible, rigoureuse et sérieuse ne soit pas retenue. Maintenant, on va collaborer pour la suite», avait-il dit aux médias.



L'inventaire des activités en cours pour le projet de tramway permettra de déterminer ce qui pourra se poursuivre ou qui sera suspendu. Un exercice doit être fait dans les prochains jours. Le maire de Québec devrait commenter jeudi.

Et le 3e lien?

Dans la foulée de sa défaite cinglante dans Jean-Talon en octobre dernier, François Legault avait dit vouloir consulter la population de Québec sur la forme que pourrait prendre le projet du troisième lien.

Il avait même évoqué l'option qu'il prenne la forme d'un pont. La CAQ compte également proposer un nouveau projet.

«C'est important de consulter la population puis de ne pas exclure la possibilité d'avoir un troisième lien, qu'il soit un pont, un tunnel pour les camions. Il faut regarder toutes les possibilités», avait-il soutenu lors d'une période de questions au Salon bleu, le mois dernier.

Cette volte-face survenait quelques mois après que la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, eut annoncé l'abandon du volet autoroutier du projet au profit d’un tunnel réservé au transport en commun.

Actuellement, on continue de dire que la population va être consultée. «Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'efforts actuellement au gouvernement du Québec pour trouver le meilleur projet qui est effectivement le plus crédible», avait expliqué le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin plus tôt ce mois-ci.

À VOIR AUSSI | Bruno Marchand craint que le 3e lien paralyse les projets de la Ville de Québec

Avec les informations de Laurence Royer et d'Émile Bérubé-Lupien pour Noovo Info ainsi que de La Presse canadienne