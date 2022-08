Le Service de police de Lévis a effectué quatre arrestations en lien avec une tentative d'invasion de domicile tôt ce matin dans le secteur Pintendre.



Peu avant 6 heures, trois individus cagoulés ont tenté de forcer la porte-fenêtre d'une résidence.



Des voisins témoin de la scène ont réussi à les faire fuir. Les suspects sont montés à bord d'une voiture dans laquelle les attendait un complice.



Le véhicule et ses occupants a été rapidement retraçé.



Trois hommes de 18 et 19 ans et une femme de 21 ans, tous originaire de la région de Montréal, ont été accusés d'introduction par effraction et de port de déguisement mercredi après-midi au Palais de Justice de Québec.