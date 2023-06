Une page d'histoire se tourne à Québec. Patrick Roy et Jacques Tanguay ont annoncé mardi leur départ de l'organisation des Remparts de Québec.

«La victoire à la Coupe Memorial a été un moment marquant et un point tournant dans ma réflexion. Il n'y a pas de meilleure façon pour moi de boucler la boucle. Je quitte mes fonctions avec le sentiment du devoir accompli», a expliqué Roy en point de presse à Québec, quelques jours après le triomphe des Remparts au tournoi pour la suprématie du hockey junior canadien.

«Les Remparts ont donné toute une leçon de résilience et de détermination. C'est un club qui a fait la fierté des gens de Québec et qui a aussi gagné mon coeur. Je ne serais plus derrière le banc, mais je serai toujours derrière eux», a déclaré Roy.

«C'est tellement une belle fin, je ne peux pas demander mieux.» - Patrick Roy

Patrick Roy de retour dans la LNH? Aucun contact



Roy a joint les Remparts en 2005. L'ex-gardien de but du Canadien de Montréal et de l'Avalanche du Colorado, dont le parcours dans la LHJMQ a été interrompu par un séjour dans la LNH à la barre de l'Avalanche, assure n'avoir eu aucun contact avec des équipes de la Ligue nationale.

De nombreuses rumeurs ont circulé ces derniers mois quant à la possibilité que l'homme de 57 ans rejoigne une équipe de la LNH.

L'organisation des Sénateurs d'Ottawa a confirmé mardi que le club avait été vendu à un groupe dirigé par l'homme d'affaires torontois Michael Andlauer pour près de 1 milliard de dollars. «Je le connais bien, mais je ne sais pas s'il va m'appeler», a dit Patrick Roy, qui qualifie le nouveau proprio des Sens de «chic type».

À ce sujet, il a toutefois admis que le fait d'avoir occupé le poste de vice-président des opérations hockey en plus du poste d'entraîneur-chef de l'Avalanche peut refroidir certains directeurs généraux qui seraient tentés de ne lui offrir «seulement» qu'un poste derrière le banc.

Jacques Tanguay part après 26 ans

«C'est le temps de laisser la chance à d'autres, plus jeunes», a pour sa part lancé M. Tanguay qui a été président des Remparts au cours des 26 dernières années. «Merci aux partisans, vous êtes les meilleurs», a-t-il ajouté.

Il revient maintenant à l'état-major du groupe Québecor, propriétaire de l'équipe, de trouver les nouveaux successeurs du duo Tanguay-Roy.

Au sujet de leur successeurs, Roy et Tanguay ont indiqué qu'ils n'avaient pas fait de suggestion aux dirigeants de Québecor. Il semble toutefois évident que la venue de Simon Gagné au sein du groupe d'entraîneurs avait pour but d'assurer une continuité, à tout le moins derrière le banc.

Les deux hommes sont associés depuis 26 ans. Ils faisaient partie d'un groupe complété par Michel Cadrin qui s'est porté acquéreur du club à la fin des années 1990, alors que Roy n'avait pas complété sa carrière dans la Ligue nationale de hockey.

Voyez le récapitulatif de Jacques-Alain Houle ci-dessous:

Avec des informations de RDS et de la Presse canadienne