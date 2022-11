L'application de stationnement Copilote est actuellement hors service.

Par voie de communiqué, la Ville de Québec confirme travailler avec ses fournisseurs afin d'identifier la source du problème et le régler le plus rapidement possible.

Les utilisateurs peuvent entre-temps payer leur espace de stationnement directement aux bornes.

Une annonce sera faite dès que la situation sera rétablie.