Lakina et Balzak ont reoint leur nouvel environnement mercredi à Tacoma dans l'État de Washington.

Comme prévu, Lakina et Balzak les deux morses de l'Aquarium du Québec ont quitté leur bassin pour une nouvelle demeure.



Ils sont depuis hier des pensionnaires du Point Defiance Zoo & Aquarium de Tacoma dans l'État de Washington.



Dans un communiqué, l'Aquarium du Québec précise que le transport en camion et en avion-cargo s'est bien déroulé et que les deux morses s'adaptent bien à leur nouvelle demeure.



Deux membres du personnel de l'aquarium passeront quelque temps à Tacoma afin d'assurer une transition en douceur pour les deux mammifères marins.



Lakina et Balzack sont nés à Québec en 2016 et leur déménagement leur offrira un environnement propice à leur bien-être et à leur épanouissement.