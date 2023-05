On connait désormais l'identité des deux pompiers qui manquent toujours à l'appel dans Charlevoix, depuis lundi. Il s'agit de Christopher Lavoie, âgé de 23 ans, et de Régis Lavoie, a appris Noovo Info.

Les pompiers auraient été emportés par les eaux alors qu'ils aidaient des résidents aux prises avec des inondations sur le rang Saint-Georges, à Saint-Urbain, a confirmé la Sûreté du Québec (SQ) par voie de communiqué lundi soir.

Lors d'un point de presse mardi après-midi, Béatrice Dorsainville, porte-parole de la SQ, a affirmé que les recherches continuaient et que les spécialistes «réévaluent» la situation tous les jours.





«Il y a plus de 25 spécialistes de la SQ qui sont présents sur le terrain. Il y a des équipes terrestres qui étaient sur le terrain cette nuit. [...] On continue les recherches pour être capable de retrouver ces personnes disparues le plus rapidement possible», a fait savoir M. Bonnardel lors de son point de presse mardi matin.

«C'est affreux et tragique. Ça nous rappelle le rôle des premiers répondants. [...] Toutes nos pensées sont avec les proches de ces deux pompiers», a mentionné le premier ministre François Legault en point de presse depuis Québec.

Opérations de recherche

Un poste de commandement a été déployé sur les lieux, tandis que «différents spécialistes du Module d'intervention d'urgence de la Sûreté du Québec sont mobilisés sur place pour aider aux recherches terrestres, nautiques et aériennes», a expliqué la SQ lundi.

Le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage de l'Aviation royale canadienne a aussi envoyé des hélicoptères CH146 Griffon et un avion CC130 Hercules pour participer aux recherches.

La région de Charlevoix, particulièrement la ville de Baie-Saint-Paul, a été durement touchée par la crue printanière dans les dernières heures, la montée des eaux forçant l'évacuation de nombreux résidents et causant d'importants dégâts.

Lundi en soirée, le maire de Baie-Saint-Paul, Michaël Pilote, a indiqué qu'environ 200 personnes avaient dû être relocalisées dans des centres d'urgence en raison des eaux qui ont inondé leur maison.

Des sections de routes se sont également effondrées et deux garderies ont aussi été évacuées.

- Avec des informations de la Presse canadienne