L'Université Laval va concevoir le premier Atlas du Québec.



C'est le département de géographie qui réalisera l'ouvrage de 250 pages traitant de 200 sujets différents.

Le document deviendra une référence, un leg, pour les générations futures a déclaré la rectrice, Sophie D'Amours.

Le projet est évalué à 850,000$ et le gouvernement du Québec en financera la moitié. Le financement provient de deux ministères: celui des Ressources naturelles et des Forêts, qui débourse 225 000 $, et celui de la Culture et des Communications, qui verse 200 000 $.

L'ancienne première ministre, Pauline Marois a accepté d'être l'ambassadrice de cette initiative.

Les premières copies de l'Atlas du Québec devraient être disponibles en librairie en 2025 et il sera mis à jour périodiquement.

L'ouvrage est codirigé par les géographes Yves Brousseau et Guy Mercier.

Selon MM. Brousseau et Mercier, le livre «comblera un vide», car il n'y a pas d'atlas sur le Québec depuis les années 1970.

«Nous pensons qu'une société mature a besoin d'un livre comme le nôtre pour se comprendre et partager ces savoirs à l'international», ont-ils fait valoir par communiqué.

Avec des informations de la Presse canadienne.