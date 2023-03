L'Université Laval accueille avec grand bonheur le retour au travail des membres du Syndicat des professeurs et professeurs de l'Université Laval (SPUL) - après avoir déclenché une grève générale illimitée le 20 février dernier - et celui des étudiants qui pourront poursuivre leurs études dès vendredi - ou au plus tard lundi.

«Nous sommes heureux de savoir que notre campus se remettra à vibrer pleinement et que nous pourrons, ensemble, poursuivre notre mission universitaire. Nous savons pertinemment que ces dernières semaines n’ont pas été faciles pour personne. Après ces moments d’incertitude, il est maintenant possible de regarder ensemble vers l’avant», a affirmé la rectrice de l’Université Laval, Sophie D’Amours, par voie de communiqué.

L'Université Laval a mis en branle les plans de continuité dès jeudi, alors que le corps professoral rencontre les directions de département pour planifier les modalités de reprises des activités, adaptées à chaque réalité.

Selon l'Université Laval, les cours reprendront idéalement vendredi, ou au plus tard le lundi 3 avril 2023.

«Les modalités de reprise seront les plus accommodantes et flexibles possible, tout en respectant les objectifs fixés par les programmes», précise-t-on.

Les professeurs sont déjà à l'oeuvre aujourd'hui pour préparer leur plan de continuité et être prêt à présenter à leurs étudiants dès la reprise des cours vendredi ou lundi au plus tard», a ajouté Cathia Bergeron, la vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes de l'Université Laval.

L'Université Laval prévient toutefois que les cours pourraient se poursuivre au-delà du 30 avril.

«Ça risque d'être un beau casse-tête. C'est pour ça que ça a été annoncé comme une possibilité qu'on excède le calendrier prévu. C'est la charge de travail pour les professeurs», a souligné Louis-Philippe Lampron, président du syndicat des professeurs de l'Université Laval.

Une entente «de compromis»

Parlant de l'entente survenue avec le SPAL, l'Université Laval la qualifie «d'entente de compromis».

D'une durée de quatre ans et demi - du 1er décembre 2022 au 31 mai 2027 - elle prévoit notamment une augmentation de la masse salariale, pour la durée de la convention collective, de 15,77%.

Elle prévoit aussi, entre autres, une nouvelle structure salariale, des mesures visant à soutenir le démarrage de la carrière scientifique des nouveaux professeurs, une valorisation plus importante de la contribution des activités de recherche, de création et d’innovation dans la charge de travail des professeurs et un meilleur soutien administratif.

