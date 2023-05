Le débrayage des 185 travailleurs syndiqués d'Agropur, en Beauce, qui a débuté lundi se poursuivait mardi matin.

Ces travailleurs affiliés au Syndicat des Teamsters se plaignent que leur employeur refuse de façon répétée de vouloir négocier.

Les syndiqués de Beauceville sont sans contrat de travail depuis plusieurs mois. Ils demandent un rattrapage salarial vis-à-vis de leurs collègues d'Agropur travaillant dans d'autres régions, plus de mobilité d'emploi au sein d'Agropur, ainsi qu’une préservation d’acquis.

Marc Béliveau, de la Section locale 1999 du Syndicat des Teamsters, dénonce qu’Agropur paie ses employés beaucerons moins cher que les travailleurs d’ailleurs au Québec. À propos de la mobilité d’emploi, il explique qu’en ce moment, il est difficile d'évoluer au sein de l'entreprise et d'obtenir de nouveaux rôles.

La partie patronale, de son côté, souligne qu'une grève n'est gagnante pour personne et qu'elle a bon espoir de pouvoir régler la situation rapidement avec le syndicat.

Le directeur des relations publiques et communications stratégiques d'Agropur, Guillaume Bérubé, fait valoir que l'entreprise offre de très bons salaires et avantages sociaux à l'ensemble de ses employés et qu'elle est compétitive par rapport à aux autres offres qui sont sur le marché.

Selon lui, une rencontre a eu lieu entre les deux parties lundi, après le déclenchement de la grève, et d'autres sont prévues plus tard cette semaine.

Agropur est une coopérative qui regroupe plus de 2800 producteurs laitiers et qui compte 7350 employés répartis dans plusieurs installations.

L'usine de Beauceville fabrique du beurre et fait de la découpe de fromages, destinés au marché canadien. Elle produit aussi du lait en poudre pour les marchés canadien et mondial.

En début d'année, la coopérative a dévoilé que son excédent atteignait 127,2 millions $ au cours de l'exercice terminé le 29 octobre, en hausse de 31,3 % par rapport à la même période l'an dernier. Les revenus, pour leur part, ont atteint 8,5 milliards $, une progression de 16,5%.