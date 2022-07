La journée des policiers de Lévis a pris une tournure un peu surprenante, vendredi dernier, alors qu'ils ont dû poursuivre une trottinette électrique sur la piste cyclable.

Le petit véhicule visiblement modifié roulait à une vitesse nettement trop élevée lorsque les patrouilleurs à vélo l'ont observé vers 15h30 dans le secteur du Quai Paquet, en direction est.

Le pilote, un individu de 30 ans, a refusé de s'arrêter et c'est finalement l'intervention d'une autropatrouille qui a permis de l'intercepter, quelques minutes plus tard, à la hauteur de l'église St-Joseph.

Il a été accusé de fuite et entrave au travail des policiers, en plus de recevoir cinq constats d'infraction en vertu des réglements municipaux et un autre relatif au code de la route.

Le Service de police de la Ville de Lévis rappelle que les trottinettes électriques sont interdites sur les pistes cyclables et la voie publique.