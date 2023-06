On connaît maintenant les noms des artistes qui feront vibrer les plaines d’Abraham en vue du Grand spectacle de la Fête nationale à Québec.

Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ), coordonnateur de la Fête nationale, a annoncé mercredi qu’Émile Bilodeau, Vulgaires Machins, Louis-Jean Cormier, Patrick Norman, Laurence Jalbert et les pionniers du rap au Québec, Muzion, interprèteront leurs «succès populaires revisités pour l’occasion», indiquent les organisateurs par voie de communiqué.

Les Premières Nations participeront également aux festivités, alors que la chanteuse innue Kanen et le groupe originaire de Uashat-Maliotenam Maten fouleront les planches de la scène des Plaines le 23 juin prochain. Pierre Kwenders, Simon Kearney et Marilyne Léonard complètent la programmation du spectacle «rassembleur et festif».

Le MNQ ajoute que Léane Labrèche-Dor, porte-parole 2023 des célébrations, livrera un discours patriotique, rédigé par sa plume et «nous fera sans doute vivre de belles émotions».

L’évènement débutera à compter de 14h à l’entrée de la Croix du Sacrifice avec la Fanfare Strada et le cirque Flip Fabrique qui animeront les plaines. Le groupe punk-rock Vulgaires Machins offrira ensuite une prestation dès 19h, soit avant le Grand Spectacle.

Voyez le récapitulatif de Seb Lauzon dans la vidéo qui accompagne ce texte.

Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, s’est réjoui de la programmation de la Fête nationale, qui «met en lumière le talent d’ici».

«Je convie tous les Québécois et Québécoises à entrer dans la danse et à se joindre aux festivités dans la capitale qui seront, encore cette année, mémorables!», a-t-il déclaré par voie de communiqué.

Le spectacle sera diffusé sur les ondes de Télé-Québec dès 21h30 le 23 juin et à 20h30 le 25 juin. Le réseau Rouge FM diffusera également le spectacle en soirée.

De grands noms pour le Grand spectacle de la Fête nationale à Montréal

Du côté de Montréal, le Grand spectacle de la Fête nationale se déroulera à compter du 24 juin prochain et accueillera la légende de la musique québécoise Marjo, qui sera accompagnée des artistes de renommée Garou et Isabelle Boulay.

Les favoris du public Mélissa Bédard, Fouki, Jay Jay, Lydia Képinski, P’tit Belliveau, Souldia, Scott-Pien Picard et Justin Boulet seront également de la partie et «nous permettront de vivre un moment de pur bonheur et de plaisir partagé», indique la programmation du festival.

