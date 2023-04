Seulement 2 à 4 millimètres de verglas pour Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches

Contrairement aux régions du sud-ouest de la province, la grande région de Québec a été peu touchée par le verglas.



Alors que plus d'un million de Québécois étaient sans électricité, on ne rapportant pratiquement aucune panne dans les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.



Il faut dire que la région a reçu seulement 2 à 4 millimètres de verglas, alors que celles de Montréal et de l'Outaouais ont eu droit à près de 35.

DÉGLAÇAGE DU PONT NÉCESSAIRE



Une opération de déglaçage des câbles et des suspentes du pont Pierre-Laporte a été nécessaire jeudi.



L'opération qui a débuté à midi et qui à durée quelques heures a eu pour effet de perturber la circulation autant en direction NORD qu'en direction SUD, puisqu'une voie de circulation a dû être retranchée dans chaque direction.



Le déglaçage a débuté du SUD vers le NORD pour s'assurer que l'opération soit terminée pour l'heure de pointe de l'après-midi.



Une équipe d'hommes-araignées mandatée par le Ministère des Transports et de la Mobilité durable s'est chargée du travail.