Pendant ses 70 ans de règne, la reine Élisabeth II s'est arrêtée deux fois à Québec .

Son premier passage a eu lieu en 1964 à l'occasion du 100e anniversaire des conférences de Charlottetown et de Québec.

Sa venue avait mené à une manifestation de nationalistes québécois devant le parlement qui avait dégénéré en une émeute, violemment réprimée par les policiers par la suite.



Cet événement a été baptisé le «Samedi de la matraque».



La dernière visite de la reine à Québec remonte à octobre 1987. Elle avait alors participé à des événements publics à Québec et à Sillery.

Les manifestations n'avaient pas entravé le déroulement des événements.

RÉACTIONS:

Le maire de Québec, Bruno Marchand a réagi au décès de la reine Élizabeth II.

Dans un communiqué, le maire écrit que la reine a été une source d’inspiration, par sa force, son leadership et sa détermination au fil du temps ainsi que par son soutien à de nombreuses causes caritatives et humanitaires.



Il ajoute qu' Élizabeth II aura marqué plusieurs générations.



La Ville de Québec a placé son drapeau en berne au mât de l'hôtel de ville.