Une enquête de la Sûreté du Québec (SQ) est en cours pour éclaircir les circonstances ayant mené mercredi au décès d'une fillette de deux ans à Saint-Georges, en Beauce.



La SQ a été appelée vers 14 h 15 à porter assistance aux ambulanciers qui s'étaient rendus sur les lieux d'une résidence située sur la 10e avenue.

«Sur place, un jeune enfant a eu besoin de soins médicaux et a été transporté vers un centre hospitalier. Malheureusement, le décès de l'enfant a été constaté au centre hospitalier», a confirmé peu avant 23 h 00 la sergente Hélène St-Pierre, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Cette dernière a précisé que l'enfant était inanimé lors de son transport à l'hôpital.

Aucun détail entourant le motif de l'intervention des services d'urgence n'a été dévoilé aux médias ni la nature des blessures de l'enfant.

«Une enquête est en cours, en collaboration avec le coroner, afin d'établir les causes et les circonstances entourant l'évènement. Comme il s'agit du décès d'un enfant de moins de six ans, c'est la division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec qui est assignée au dossier. Il y a aussi le Service de l'identité judiciaire qui est mis à contribution», a indiqué la porte-parole de la SQ.

Une autopsie sera également pratiquée sur le corps de l'enfant.

Aucune arrestation n'avait eu lieu mercredi.