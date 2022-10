Les actions menées par la Ville de Québec pour améliorer la gestion de l'eau potable semblent avoir porté fruit. L'administration Marchand évoque une baisse de distribution de 16% en 15 ans.

Dans son bilan présenté vendredi matin, la Ville précise en effet qu'au cours de cette période, la consommation d'eau par personne est passée de 522 à 396 litres par jour, malgré une hausse de la population de 11%.

Le taux de fuite est quant à lui passé de 35 % à 14 %.

L'entretien préventif du réseau et les efforts des citoyens, notamment lors des restrictions en période de canicule, ont grandement contribué à ces résultats.

La plus grande partie (60%) de la consommation de l'eau potable est attribuée au secteur résidentiel, contre 25% au secteur industriel, institutionnel et commercial. 14% de la consommation est plutôt liée à des fuites et 1% à l'usage municipal.