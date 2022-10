Une promotion pour ramener les spectateurs dans les centres de diffusion.

La Ville de Québec vient en aide au milieu de la culture qui peine à se relever de la pandémie.

La Ville de Québec et ses partenaires vont offrir des deux pour un dans la vente de billets de spectacle. Les 23 et 24 novembre prochain, ceux qui achèteront des billets chez 11 diffuseurs en obtiendront un gratuitement. Et c'est une soixantaine d'évènements qui sont visés par cette promotion.

Parmi les diffuseurs participants, on retrouve, L'Impérial Bell, le Palais Montcalm, Le Trident, L'Opéra de Québec et L'Orchestre symphonique.

L'opération coûtera 200 000$ à la Ville de Québec et l'argent sera puisé à même le budget octroyé par le gouvernement provincial pour la relance des centres-villes.

En 2019, 1,2 million de personnes ont fréquenté les salles de spectacles de Québec. L'an dernier ce nombre a chuté à 250 000 en raison de la pandémie.