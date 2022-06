Partenariat économique entre la Ville de Québec et Wendake.

La Ville de Québec et la Nation huronne-wendat deviennent partenaires en développement économique.



Le maire Bruno Marchand et le chef de la Nation huronne, Rémy Vincent, ont annoncé lundi matin qu'ils intégraient le programme national de développement économique communautaire.



Il permet aux communautés autochtones et non autochtones voisines de renforcer leurs relations.



L'objectif est de permettre à la Ville de Québec et à Wendake de travailler sur des projets communs touchant l’aménagement des terres, le développement régional et touristique ainsi que les infrastructures et les services.



Récemment, la Nation huronne-wendat a rejoint la Vision entrepreneuriale Québec 2026 qui soutient les entreprises à travers divers programmes et mesures d’aide financière.

