Alors que La Voie Maltée célèbre ses 20 ans, son restaurant de la Place de la Cité, à Québec, fermera ses portes samedi.

Le changement du comportement des consommateurs depuis la pandémie, notamment le télétravail, a eu raison de cette fermeture.

La majorité des travailleurs seront transférés au restaurant La Voie Maltée du boulevard Pierre-Betrand qui, pour sa part, demeure ouvert.

Le propriétaire-directeur général et propriétaire des restaurants La Voie Maltée, Daniel Giguère, est ébranlé de cette décision qu'il n'a pas pris de gaieté de coeur et qu'il mijote depuis la saison estivale.



Daniel Giguère assure qu'il n'y pas d'inquiétude à avoir pour ses autres restaurants, dont les trois de Saguenay.



« On va briller dans le ciel comme La Voie Maltée, comme on dit. On est encore là pour plusieurs années dans tout ce qui peut y avoir d'histoires des clients de La Voie Maltée. On va mettre de l'amour, du love, on va continuer notre croissance. »

Sans vouloir en dire dire davantage, Daniel Giguère promet de bonnes nouvelles pour ses restaurants de Saguenay au cours des prochaines semaines.