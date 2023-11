Le numéro 7 fera bientôt partie de l'histoire des Remparts de Québec.

Le chandail d'Éric Chouinard sera retiré lors du match du 9 mars prochain au Centre Vidéotron.

L'ancien joueur de centre a évolué dans l'uniforme des diables rouges de 1997 à 2000.

En trois saisons Éric Chouinard a marqué 148 buts, obtenu 148 mentions d'aide, pour un total 296 points en 180 parties.

Le nom de la famille Chouinard est associé aux Remparts depuis plus de 30 ans.Le père d'Éric, Guy et de ses oncles Jean, Jacques et Pierre ont été associés à l'équipe.