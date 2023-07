Des recherches ont finalement mené à la découverte du corps d’une jeune femme dans la rivière Saint-Charles, à Québec, vers 20h10.

C’est vers 16h45 que le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a reçu un appel pour une personne à vélo qui serait tombée dans le cours d’eau traversant la ville.

Plus tard dans la soirée, on apprenait qu’un enfant aurait été témoin de la scène et aurait alerté un adulte.

«Ladite personne, une femme dans la cinquantaine, aurait alors sauté dans la rivière Saint-Charles pour tenter de localiser la personne», explique le service de police par voie communiqué.

Il est encore trop tôt pour confirmer l’identité du corps repêché. Le dossier a été transmis au coroner afin de déterminer qui est la jeune femme.

Du côté du SPVQ, plusieurs patrouilleurs, des policiers à vélo, des enquêteurs, l’Unité canine ainsi que l’Unité d’identité judiciaire ont participé aux recherches. L’escouade nautique du SPCIQ, les paramédics, la garde côtière, les plongeurs et l’hélicoptère de la Sûreté du Québec étaient également sur le terrain.

