Le retour des spectacles de fin de soirée au Festival d'été de Québec

À deux semaines de son lancement, le Festival d'été de Québec a fait quelques annonces ce mardi.



Le FEQ a notamment annoncé le retour des spectacles de fin de soirée au Manège militaire qui mettront en vedette, Busty and the Bass, Meghan Patrick, Les Louanges et le Torontois Jazz Cartier.

Spin Doctors, funk Five Alarm Funk, le producteur électro Félix Cartal et Bran Van 3000 complèteront les Extras FEQ.

Du 7 au 17 juillet, rendez-vous au Manège Militaire avec votre laissez-passer pour terminer votre soirée en beauté lors des Extras FEQ présentés par Bell!



✨ Portes : 22h30

✨ Spectacles : de 23h30 à 1h

✨ DJ set : de 1h à 2h@Bell_FR #FEQ pic.twitter.com/dXWouayNDB — Festival d'été de Qc (@FestivalEteQc) June 21, 2022

Trois soirées cartes blanches seront présentées sur les plaines d'Abraham.

Elles ont été confiées à Charlotte Cardin, Loud et Half Moon Run.

Et les touts petits ne seront pas en reste cette année au Festival d'été, puisque des spectacles gratuits seront les présentés les fins de semaine.